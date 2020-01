Notas Mundo Guatemala anuncia rompimento de relações com a Venezuela

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

O novo presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, anunciou o rompimento “definitivo” das relações com o governo da Venezuela e o fechamento da embaixada no país, informou nesta quinta-feira a Agência Guatemalteca de Notícias. As informações são da agência de notícias Reuters.

