Hallowenn em dose dupla no GNC Cinemas

Nada melhor para brincar o Hallowenn (Dias das Bruxas) na próxima quinta-feira, 31 de outubro, do que participar de uma promoção do GNC Cinemas para assistir ao filme “A Família Addams”. O primeiro cliente que comprar ingressos a fim de conferir a última sessão deste filme de humor negro também ganhará mais um par de bilhetes cortesia para a mesma sessão.

A promoção é válida para as salas do GNC Cinemas localizadas no Shopping Iguatemi, Moinhos e Praia de Belas, na capital. A sessão também ocorrerá nas cidades nas quais a rede opera: Caxias do Sul (Shopping Iguatemi); Santa Catarina (Balneário Camboriú – Balneário Shopping); Joinville (Shopping Garten e Shopping Mueller); Blumenau (Shopping Neumarkt) e Criciúma (Nações Shopping).

Digirida por Greg Tiernan e Conrad Vernon, esta animação foi a primeira com os personagens do clã mais famoso e excêntrico dos últimos tempos. Na trama, Vandinha é uma adolescente rebelde que passa a usar uma fivela com desenho de unicórnio para contrariar sua mãe, Mortícia. Além disso, os Addams ainda terão que enfrentar a ira de seus vizinhos em uma aventura que promete ser bem divertida.