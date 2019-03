Hamas anuncia cessar-fogo com Israel

A organização palestina Hamas anunciou nesta segunda-feira (25) que alcançou um cessar-fogo com Israel com mediação do Egito, após horas de intenso confronto, a apenas duas semanas das eleições israelenses. O confronto se intensificou após um foguete lançado da Faixa de Gaza ter atingido uma casa na comunidade de Mishmeret, na região central de Israel, deixando sete feridos.