Happy Hour especial une moda, gastronomia, mesa posta e arquitetura sob o guarda-chuva do “amor”

Nesta quarta-feira (31), o Dado Bier do Shopping Bourbon Country sediou um happy hour especial, que uniu dicas de mesa posta, assinadas pela empresária Maninéia Roldão, que assina o blog As Meseiras. Ela preparou mesas com folhagens naturais, no clima da estação. Aliás, as folhagens pontuaram os demais temas, como arquitetura, moda e vinhos, com sugestões de como receber na praia e piscina, sublinhando a proposta do evento.

Ali Klemt falou de folhagens na moda. Graça Brenner seguiu na mesma linha na arquitetura, fechando com a sommelier Estefani Santiago. Sob o mote do “Amor”, o encontro foi um sucesso, como atesta Marinéia Roldão: “Amor é o que define fazer o que se gosta com amigos queridos”.

