Heinze libera no Ministério da Educação, recursos para Instituto de Ciências Básicas da Saúde

O Ministério da Educação confirmou a liberação de R$ 1,49 milhão para as obras de construção do ICBS (Instituto de Ciências Básicas da Saúde) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A liberação destes recursos foi resultado de uma série de gestões do senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP) junto ao Secretário de Educação Superior, do Ministério da Educação, Arnaldo Barbosa.

O reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rui Vicente Oppermann, destacou a importância do repasse. “A obra se iniciou no ano de 2015, com valor total do investimento de quase R$ 50 milhões. Para a conclusão, ainda serão necessários à liberação de mais de R$ 19 milhões. Quem ganha com isso é a comunidade. Todos serão beneficiados”, afirmou.

O senador Luis Carlos Heinze lembrou a importância do projeto para ampliar e aprimorar o espaço universitário, “pois as condições atuais para os estudantes estão restritas e precárias. Eles estão utilizando um prédio histórico, com vários problemas de infraestrutura e limitantes para as aulas e pesquisas. O novo espaço mudará esta realidade”. Para que a obra não seja paralisada, é necessária a liberação de mais de R$ 2 milhões até o final de 2019. Neste sentido, a diretora de Desenvolvimento da Educação em Saúde do Ministério da Educação, Claudia Gomes dos Reis, após gestões do senador gaúcho, garantiu o remanejamento de rubrica de recursos de custeio da UFRGS, com valor total de R$ 10 milhões, para serem investidos na obra. A conquista foi referendada pelo Ministério da Economia, através de portaria, que oficializou o remanejo de recursos.

A professora Ilma Simoni Brum da Silva, diretora do ICBS, afirmou que a autorização, que teve o intermédio do senador Heinze, foi um grande desafio do atual governo. “Vamos conseguir dar continuidade ao trabalho, evitando desperdício de dinheiro público e garantindo uma estrutura que fará a diferença para a população gaúcha”, disse.