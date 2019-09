​A Terceira Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) manteve acórdão do TJPR (Tribunal de Justiça do Paraná) que condenou a Microservice Tecnologia Digital da Amazônia por danos materiais e morais – estes últimos fixados em R$ 15 mil – devido à reprodução não autorizada de um show do músico Hermeto Pascoal que foi realizado no ano de 1989.

