Um homem armado ameaçou explodir uma uma ponte em Kiev e disparou vários tiros, anunciou nesta quarta-feira (18) o porta-voz da Polícia Nacional da Ucrânia, Yaroslav Trakalo, de acordo com o site “Sputnik News”. O homem também ameaçou explodir escritórios do governo. O Ministério de Assuntos Interiores do país confirmou o incidente no Twitter.

