Homem ataca crianças em parada de ônibus escolar no Japão e deixa dois mortos

Uma criança de 12 anos e um homem de 39 foram mortos nesta terça-feira (28) após serem atacados por um individuo, em Kawasaki, no Japão. O suspeito utilizou duas facas para golpear pessoas que passasse por ele, em frente a uma parada de ônibus escolar. O indivíduo, com cerca de 50 anos, deixou pelo menos 20 pessoas feridas. Logo depois das agressões, ele cometeu suicídio.

A maior parte das vítimas eram estudantes, menores de idade, que esperavam no local pelo transporte escolar. De acordo com a imprensa local, uma das vítimas fatais seria pai de uma das crianças atacadas. O atentado aconteceu às 07h45 da manhã no Japão, horário em que as crianças, normalmente, se dirigem à escola. A instituição mais próxima, Caritas Gakuen, fica há cerca de 1,5km do ponto de ônibus. Todas as vítimas foram encaminhadas até o Hospital Musashi Kosugi. A cidade onde o crime aconteceu fica há 20km de Tóquio, e é considerada pela população e pelos governantes um local seguro.

A polícia local investiga o assassino e suas motivações para o ato, mas ainda não divulgou maiores informações.

