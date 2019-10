Uma mulher foi agredida com um chute no rosto enquanto estava dançando no palco durante show do cantor de pagode conhecido como “O Poeta” na cidade de Pojuca (BA), no domingo (27). Vídeos divulgados nas redes sociais, mostram o momento da agressão. Jhon Santana, um dos produtores da festa, disse que o agressor seria namorado da vítima.