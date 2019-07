Um homem comprou na segunda-feira, 15, uma caixa de sabão em um mercadinho no bairro de Ermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo, e quando foi lavar a roupa encontrou cocaína no pacote. O homem levou a caixa de sabão para delegacia e os policiais constataram que era pasta base da droga. Quatro pessoas foram detidas, entre elas o dono do estabelecimento.

