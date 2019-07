Homem é assassinato com tiros na cabeça na zona norte de Porto Alegre

Mais um caso de morte foi registrado em Porto Alegre nesta sexta-feira (12). Em conversa com a equipe do O Sul, o delegado da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios e de Proteção à Pessoa ( 3ªDPHPP), Cassiano Cabral, informou que a vítima era motorista de aplicativo, mas não estava trabalhando no momento do assassinato. Cabral ainda detalhou como o crime ocorreu. Segundo o delegado, Leonardo da Luz Pedroso, de 27 anos, levou dois tiros na cabeça, próximo da rótula da rua Silvestre Félix Rodrigues com a Avenida Dante Angelo Pilla, entre os bairros Sarandi e Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre.

O responsável pela investigação explicou que Leonardo estava parado próximo a um estabelecimento que vende caldo de cana e outros alimentos, junto com amigos, no momento do crime. O assassino teria se aproximado, a pé, por trás da vítima, e desferido os disparos. Após atirar na vítima, o criminoso fugiu também caminhando, porém, um veículo o aguardava próximo da cena do assassinato.

Cabral informou que a polícia já está realizando buscas, a partir de características passadas por testemunhas, tanto do criminoso, quanto do veículo utilizado para auxiliar a fuga. A linha de investigação seguida é de execução. O delegado ainda revelou que tinham 17 pedras de craque dentro do veículo que estava com a vítima, mais uma quantia não contabilizada de maconha. Leonardo não possuía antecedentes criminais.

Deixe seu comentário: