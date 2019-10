Um homem foi condenado a 20 anos de prisão pelo estupro e morte de uma idosa de 89 anos na cidade gaúcha de Tiradentes do Sul (Região Noroeste do Estado). Ele está preso há quatro meses e não recebeu o direito de recorrer em liberdade. O ataque foi cometido em maio, na casa da vítima. O perfil genético do réu será armazenado em banco de dados sobre criminosos sexuais.

