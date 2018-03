Homem é preso em flagrante após tentar matar pela segunda vez a sua companheira em Porto Alegre

Agentes da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre e da Equipe Volante da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa prenderam em flagrante, na noite de domingo (25), um homem que tentou matar a sua companheira com golpes de faca no Morro da Cruz, no bairro São José, na Zona Leste de Porto Alegre.

Segundo a delegada Tatiana Basto, o agressor já havia tentado tirar a vida da mulher com dois tiros, há cerca de sete meses. Na ocasião, ele também foi preso em flagrante, mas depois acabou sendo solto pela Justiça e voltou a atacar a vítima. A identidade do criminoso não foi divulgada.

