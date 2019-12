Um homem foi preso nesta sexta-feira (20) após passar a mão nas partes íntimas de três mulheres dentro de um supermercado em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). O circuito interno de segurança do supermercado flagrou algumas das agressões. Os funcionários se revoltaram com a atitude do homem, que acompanhava a mãe no supermercado.