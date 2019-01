Nessa quinta-feira, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado de Caxias do Sul cumpriu mandado de prisão temporária contra um homem de 30 anos, apontado como responsável por uma série de roubos de veículos na Serra Gaúcha, a maioria cometidos no final do ano passado. Durante as investigações, ainda não encerradas, o suspeito foi reconhecido por diversas vítimas.

