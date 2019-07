Nesta segunda-feira (8), a polícia britânica recebeu um aviso de que um homem estava escalando um arranha-céu de 310 metros de comprimento no centro de Londres. Imagens e vídeos foram capturados por testemunhas que viram o alpinista chegar sem qualquer equipamento ou cordas de segurança no topo do edifício mais alto da Europa Ocidental.