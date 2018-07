Um homem não identificado fugiu após ejacular em uma mulher de 36 anos dentro de um vagão de um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, entre as estações Guaianazes e Ferraz de Vasconcelos, na região leste de São Paulo, na tarde de quinta-feira (12). A usuária do transporte público contou à polícia que havia pegado no sono no vagão.

Deixe seu comentário: