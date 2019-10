Um homem que permaneceu entrincheirado por quatro horas no museu de arqueologia de Saint-Raphael, na região de Var, no Sul da França, foi detido nesta quarta (23). O museu, que faz parte dos monumentos históricos da França, teve paredes e móveis pichados com mensagens ameaçadoras em árabe. Uma fonte policial disse que uma delas quer dizer “o museu vai se tornar um inferno”.