Um homem de 71 anos morreu após cair em um “túnel de lava” — formado após erupções vulcânicas — em Hilo, no Havaí, enquanto podava árvores no quintal de casa. De acordo com a polícia, tudo indica que ele caiu cerca de 7 metros após pisar “em uma superfície macia do solo”. A equipe do Corpo de Bombeiros precisou descer de rapel para resgatar o corpo.