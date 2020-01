Um motociclista morreu atropelado pelo carro dirigido pelo filho adolescente em Jumirim (SP), no domingo (5). Ele estava na moto com outro filho, de 3 anos, quando acabou se chocando com o carro dirigido pelo adolescente de 12 anos. O estado de saúde do menino de 3 anos é grave, porém, estável, informou o hospital. O irmão, de 12 anos, não se feriu.