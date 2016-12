Um homem de 33 anos morreu depois de apanhar com um tamanco em Wenceslau Braz, no norte pioneiro do Paraná, por volta da 1h30min deste domingo (18). As informações são da Polícia Civil.

De acordo com a polícia, a vítima estava em uma lanchonete, no bairro Vila Velha, quando se desentendeu com dois irmãos, uma adolescente de 17 anos e outro adolescente de 15 anos.

Conforme a polícia, o homem, então, levou vários golpes de tamanco, de salto fino, na cabeça. Depois da agressão, ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O corpo foi levado ao IML ( Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho, também no Norte paranaense.

