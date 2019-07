Um cartaz afixado em um poste na avenida Angélica, em São Paulo, apresentava uma pediatra como a “melhor opção de divertimento” sexual da região. Além do telefone particular, havia ainda no panfleto uma foto da médica. Os investigadores tiveram a certeza do autor ao encontrar no interior do carro do ex-marido, um corretor de imóveis, cerca de 2.000 cartazes prontos para serem destruídos.

