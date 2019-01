Nessa sexta-feira, um homem sofreu queimaduras em 30% do corpo após atear fogo a si mesmo na praça Venceslau – uma das mais movimentadas do centro de Praga, capital da República Tcheca. Ele é mantido em coma induzido. Coincidência ou não, exatos 50 anos antes um estudante morreu no mesmo local ao cometer autoimolação, em protesto contra a ocupação soviética.

Deixe seu comentário: