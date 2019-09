Homem que perseguia Miley Cyrus é preso após declarar que sua missão era engravidá-la

A polícia de Las Vegas prendeu no sábado (21) um homem durante o show da cantora Miley Cyrus no festival iHeartRadio. David Rumsey, 42, era observado por seguranças da cantora desde que começou a fazer ameaças a ela pelo Twitter. Segundo o portal norte-americano TMZ, a equipe da cantora identificou o homem na plateia do festival, que disse que sua “missão de vida” era engravidar Miley. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

A polícia foi alertada e o homem foi preso na Clark County Jail sob a acusação de ameaças. Ele terá que pagar uma fiança equivalente a R$ 417 mil, segundo o portal.

Obcecado pela cantora

No Twitter, Rumsey mostrava ser obcecado pela cantora e escreveu que pretendia se encontrar a sós com ela no show em Las Vegas, além de em uma “festa” com vários artistas mortos.

“Eu espero que nós possamos falar de tudo em Vegas, então eu poderei explicar tudo para você. Eu quero um tempo a sós com você o mais rápido possível. Eu sei que em breve estarei festejando com todas as pessoas famosas, mas você é a única com quem eu realmente quero conversar”, disse em um tuíte.

“Eu sinto que terá uma festa com todo mundo tentando falar comigo e tentando falar com você, talvez seja difícil. Eu sei que estamos juntos e podemos festejar com 2Pac, Biggie, Prince, Michael Jackson e todos aqueles que perdemos. Então, qualquer festa que você tenha planejado será mais apenas uma pré-festa.”

Fim de relacionamento com influenciadora digital

Chegou ao fim o namoro de Miley Cyrus, 26, e Kaitlynn Carter, 31. As duas apareceram juntas pela primeira vez, após Liam Hemsworth, 29, anunciar que se divorciaria da cantora, com quem havia se casado em dezembro de 2018.

A influenciadora digital também estava se separando. Carter foi casada com Brody Jenner, 36 — irmão de Kendall, 23, e Kilye Jenner, 22 — com quem ficou junto por cerca de seis anos. Já Cyrus e Hemsworth tiveram um relacionamento repleto de idas e vindas que teve início 2010, quando trabalharam no filme “A Última Música”.

De acordo com a revista People, uma fonte informou que o fim da curta relação aconteceu de maneira amistosa e que ambas continuam amigas. A mesma pessoa disse, ainda, que elas chegaram a morar na mesma casa em Los Angeles (EUA), e estavam passando um bom tempo juntas após separarem-se dos respectivos maridos.

Deixe seu comentário: