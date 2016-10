Homem vive por 30 anos isolado na casa dos pais na Alemanha

Depois da descoberta de um homem de 43 anos que permaneceu por volta de 30 anos isolado na casa de seus pais em Hollfeld, no norte do estado alemão da Baviera, a polícia local afirmou nesta quarta-feira (05) que ele se encontra agora em terapia. “Seu estado corresponde às circunstâncias, ele está sendo cuidado por pessoal especializado”, declararam as autoridades.

Segundo a polícia local, o homem frequentou o ensino fundamental e, posteriormente, viveu décadas isolado na casa dos pais. “Em certo momento, ele foi considerado inapto para a escola”, disseram, informando que isso aconteceu quando ele tinha por volta de 13 anos. Ele foi resgatado pelas autoridades após uma denúncia.

Pelo que se sabe até agora, o homem podia se movimentar livremente dentro de casa. Quando foi resgatado, ele não se encontrava algemado ou amarrado e não quis, inicialmente, ser levado pela equipe de resgate.

De acordo com um porta-voz, o estado do homem era de abandono, mas ele não estava subnutrido. A polícia não soube informar se ele foi mantido na casa dos pais contra a sua vontade ou se tinha a possibilidade de deixar a habitação, e preferiu não fazê-lo. Mesmo assim, os pais – ambos com “cerca de 80 anos” – enfrentam um processo de agressão por omissão e possível cárcere privado.

Os próprios policiais não quiseram falar de uma “libertação” do homem. As autoridades acreditam que se trata de uma tragédia familiar e não de um caso criminal, disse o porta-voz. (DW)

