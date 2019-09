Hora de pensar no Brasileirão: Danilo Fernandes diz que grupo deixará de lado ansiedade com final da Copa do Brasil

*Por Bárbara Assmann

Brasileirão. Você lembra disso, torcedor colorado? É necessário, já que o próximo adversário do Internacional, pelo campeonato, é o Atlético-MG, e a vitória Colorada pode colocar o clube no G4. Em coletiva nesta sexta-feira (13), o goleiro Danilo Fernandes, que deve ser titular, comentou sobre o confronto, que acontece neste domingo (15) e afirmou que a equipe jogará para buscar a vitória. “A gente sabe da dificuldade de enfrentar o AtléticoMG, mas vamos para buscar a vitória, que pode nos colocar no G4”, disse.

Tranquilidade e consciência foram palavras citadas pelo goleiro, já que a pressão adversária é inevitável. “Vamos ir lá para jogar também”, garantiu. Este é o último jogo do primeiro turno. Agora, no segundo, ele comentou como Odair poderá utilizar a equipe. “Tem o 2º turno ainda e com certeza iremos utilizar força máxima sempre”, confirmou.

Mas também não tem como esquecer a final da Copa do Brasil. Porém, a ansiedade do torcedor não pode chegar ao vestiário. “A gente sabe da ansiedade do torcedor, mas não podemos deixar entrar no vestiário. Nosso grupo é experiente, precisamos lembrar que o jogo é só na quarta-feira”, disse o goleiro.

O Internacional enfrenta o Atlético-MG neste domingo (15), às 11h, em Minas Gerais.

