A Trensurb informa que os intervalos entre trens no feriado de sexta-feira (20) seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com viagens de 15 em 15 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos – exceto pelos últimos trens da noite, quando os intervalos passam a ter entre 16 e 20 minutos. O primeiro horário é às 5h e o último será às 23h25min.

Deixe seu comentário: