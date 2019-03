Hospital Centenário investiga morte de bebê por meningite, em São Leopoldo

A direção do Hospital Centenário, em São Leopoldo, instaurou uma sindicância para apurar a morte de uma menina de dois anos de idade, na última semana. Após o primeiro atendimento, os exames foram inconclusivos, mas, depois, um laudo atestou que a criança morreu de meningite meningocócica.

Conforme a direção do hospital, o objetivo da sindicância administrativa é apurar de quem é a responsabilidade. A criança deu entrada no setor de emergência e, depois de realizar os primeiros exames, a equipe médica não conseguiu determinar o caso. O resultado positivo para meningite só foi possível depois que um laboratório de São Paulo analisou o plasma do sangue da menina.

Como prevenção, a Secretaria de Saúde de São Leopoldo aplicou uma medicação preventiva em todos os profissionais da instituição. Os familiares da criança e os alunos e professores da escola infantil onde ela estudava também receberam o medicamento. Procurada, a prefeitura de São Leopoldo informou que não existe nenhum outro caso de meningite no município, portanto, não configura um surto da doença na região metropolitana da Capital.

Deixe seu comentário: