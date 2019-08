Hospital gaúcho atinge recorde no número de transplantes em julho

A Santa Casa de Porto Alegre teve, em julho, o maior número de transplantes do ano. Ao todo, foram 72 pessoas que receberam um novo órgão ou tecido, em comparação com uma média de 53 transplantes feitos no últimos 12 meses. Foram realizados os procedimentos com 23 rins, 20 córneas, 13 medulas, 12 fígados, 3 pulmões e 1 coração. A direção da instituição acredita que a Corrida da Boa Causa pela Doação de Órgãos tenha estimulado a solidariedade.

A unidade da Santa Casa dedicada ao transplante de órgãos e tecidos, o Hospital Dom Vicente Scherer, se destaca. A instituição de saúde é referência internacional na área e o único hospital do país a realizar todos os tipos de transplantes pelo SUS.

Realidade do RS

Porém, apesar do grande número de transplantes realizados em julho, a fila de espera ainda é grande. De acordo com o Sistema Nacional de Transplantes do governo federal, mais de 1400 pessoas no RS e cerca de 35 mil em todo o país aguardam a doação de um órgão ou tecido.

Para contribuir com a diminuição desses números sendo doador, o primeiro passo é comunicar o desejo para a família, pois a legislação brasileira não possibilita que alguém deixe autorização para o procedimento por escrito. Além disso, a doaçãosó é viável em caso de constatação de morte encefálica, que é a interrupção irreversível das atividades cerebrais. As causas mais frequentemente são traumatismo craniano, tumor ou derrame. Para mais informações, acesse: https://1salva8.santacasa.org.br/ .

