Hyva faz pré-lançamento de cilindro para carretas agrícolas na Expointer

Marca líder de cilindros telescópios, a Hyva do Brasil vai aproveitar a realização da Expointer, em Esteio (RS) para fazer o pré-lançamento de um novo produto. É a Série Agro, uma nova linha de cilindros instalados sob a carroceria para instalação em carretas agrícolas. O novo produto foi desenvolvido no Centro de Tecnologia da Hyva na Holanda e já é homologado na Europa, mas será produzido na unidade industrial de Caxias do Sul (RS) a partir de 2020.

O público que visitar a 42ª edição da Expointer – que acontece até 1° – também poderá conhecer o Piso Móvel, um produto operativo que é montado em um semirreboque. Trata-se de um sistema inovador de carga e descarga horizontal indicado para materiais a granel com alto volume e baixo peso.

Com capacidade para transportar até 110m³ de material bruto compactado, também pode ser aplicado a mercadorias paletizadas e na movimentação de produtos de forma estacionária. O sistema do Piso Móvel baseia-se nas leis naturais de fricção e não requer mecanismo de basculamento, proporcionando rapidez e flexibilidade de descarregamento em qualquer local.

Entre os produtos da Hyva em exposição destaque ainda para sua linha de guindastes voltados para o agronegócio, incluindo o HBR 600, com capacidade para 60 toneladas métricas. Ele é o maior guindaste da Hyva fabricado no Brasil e estará com o acessório Fly Jib, que dá maior mobilidade ao equipamento durante a operação.

Este é o segundo ano em que a Hyva do Brasil participa da maior feira agropecuária gaúcha. Para o diretor-geral da empresa, Rogério De Antoni, “a participação da empresa busca sempre ampliar e potencializar a atuação e o crescimento no mercado”. No ano passado, através a empresa comercializou 17 guindastes voltados para o setor agrícola.

Durante a semana da Expointer, a empresa estará participando em paralelo do 10º Setrel (Seminário Nacional de Transportes das Empresas do Setor Energético), na cidade de Indaiatuba (SP), para apresentar o seu novo produto: o guindaste HYT 135 (13 TM). O novo produto marca o ingresso da Hyva em um novo formato construtivo, disponibilizando agora três diferentes linhas de guindastes: Articulado (canivete), Série V e o Trave.