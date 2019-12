Acontece IAB RS elege nova diretoria

Evolução da representatividade feminina marca nova gestão da entidade, já que dos 24 membros do conselho diretor e superior 12 são arquitetas e urbanistas mulheres. No interior do Estado, cinco núcleos terão mulheres na presidência Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Rio Grande do Sul – IAB RS elegeu na última quinta-feira (28/11) a nova direção da entidade, fundada em 1948 em Porto Alegre. O arquiteto e urbanista Rafael Passos foi reeleito o presidente para o triênio 2020/2022.

Participaram do processo eleitoral os oito núcleos das cidades de Caxias do Sul, Erechim, Rio Grande, Santa Maria, Torres, Região das Hortênsias, Pelotas, Fronteira – Livramento/Rivera.

As urnas foram abertas às 21h15 na presença do presidente do IAB RS, Rafael Passos, de integrantes da diretoria e associados. As eleições definiram o Conselho Diretor, Conselho Fiscal, Conselho Superior, Conselho Estadual e Núcleos para o triênio 2020/2022.

Para o presidente reeleito, Rafael Passos, o IAB RS deu mais uma demonstração de vitalidade e crescimento com a eleição do Departamento e de oito núcleos. Ele destaca que o IAB RS se vê novamente diante do desafio de atuar de forma solidária com os mais diversos movimentos e entidades da sociedade civil, o que é fundamental para a valorização da arquitetura e urbanismo como instrumento para a qualidade da vida urbana e da cidade democrática que cumpra sua função social para todos os cidadãos.

“Frente à crise de legitimidade que ameaça o sistema político e as causas coletivas no país, somente a atuação organizada e firme da sociedade civil e suas entidades representativas poderá promover o desenvolvimento do país e do estado dentro do mais amplo processo democrático”, acredita Passos. Para ele, a diversidade é o que melhor caracteriza a nova composição das instâncias do IAB RS, entidade historicamente reconhecida tanto pela combatividade quanto pela abertura ao diálogo.

Outra característica desta eleição é a evolução da representatividade feminina, já que dos 24 membros dos conselhos diretor e superior 12 são arquitetas e urbanistas mulheres, além das cinco presidentes dos oito núcleos no interior do Estado.

Além de Rafael Passos, também fazem parte da chapa eleita os arquitetos e urbanistas Paula Silva Motta dos Santos; Camila Bellaver Alberti; Natan Franciel Arend; Rochele Pizzolotto Lyrio; Tamáris Luise Braun Pivatto; Marcelo Arioli Heck; Rodrigo Poltosi Gomes de Jesus; Fabio de Medeiros Albano; Alexandre Rosa Bento; Bruna Bergamaschi Tavares e Nathalia Pereira Danezi.

Eleitos e suplentes:

CONSELHO DIRETOR

Presidente – Rafael Pavan dos Passos

1ª Vice-Presidente – Paula Silva Motta dos Santos

2ª Vice-Presidente – Camila Bellaver Alberti

3º Vice-Presidente – Natan Franciel Arend

Diretora Administrativa – Rochele Pizzolotto Lyrio

Diretora Administrativa Adjunta – Tamáris Luise Braun Pivatto

Diretor Financeiro – Marcelo Arioli Heck

Diretor Financeiro Adjunto – Rodrigo Poltosi Gomes de Jesus

Diretor Cultural – Fabio de Medeiros Albano

Diretor Cultural Adjunto – Alexandre Rosa Bento

Diretora de Comunicação – Bruna Bergamaschi Tavares

Diretora de Comunicação Adjunta – Nathalia Pereira Danezi

CONSELHO SUPERIOR

Clarice Misoczky Oliveira

Heleniza Ávila Campos

Tiago Holzmann da Silva

Cesar Dorfman

Ivan Mizoguchi

Elena Santos Graeff

SUPLENTES CONSELHO SUPERIOR

Cláudia Fávaro

Emílio Merino Dominguez

Roberta Krahe Edelweiss

Ednezer Flores Rodrigues

Salma Cafruni

Oritz Adriano Adams de Campos

CONSELHO FISCAL

Geraldo Ozio

Rômulo Giralt

Tiziano Filizola

CONSELHO ESTADUAL

TITULAR

Andreia Bocian

Carlos Eduardo Mesquita Pedone

Cláudio Fischer

Deise Flores Santos

Eloise de Brito Mudo

Flavia Boni Licht

Maria Tereza Fortini Albano

Renata Carrero Cardoso

Rodrigo Troyano

Vinicius Vieira de Souza

SUPLENTES

Alexandre Couto Giorgi

Ana Luisa Jeany de Seixas

Evandro Cardoso Medeiros

Inês Martina Lersch

Manuela Ilha Silva

Sandra Helena Lehnen Becker

Thaise de Oliveira Machado

NÚCLEOS NO INTERIOR DO ESTADO:

CAXIAS DO SUL:

Presidente: Jaqueline Viel Caberlon Pedone

Vice-Presidente: Maurício Rossini Dos Santos

Secretária: Thaís Suzin

Secretária: Letícia Bisol

Tesoureira: Mohini Gonçalves Cerqueira

Representante no Coes: Rafael Ártico

Representante no Coes: Sílvia Nunes

FRONTEIRA / LIVRAMENTO E RIVERA:

Presidente: Andréa Ilha

Vice-presidente: Mônica Moura

Secretário: Alberto Brizolara

Tesoureiro: Carina Benitez

Representante no Coes: Lúcia Irulegui

TORRES:

Presidente: Efreu Brignol Quintana

Secretária: Marta Volkmer

Tesoureiro: Marcelo Koch

Representante Coes: Efreu Quintana

Suplente Coes: Marcelo Koch

ERECHIM:

Presidente: Rosely Hackmann

Vice-Presidente: Cássio Curzel

Secretária: Gabriela Grezzana

Tesoureira: Sidette Guerra

Coordenadora Técnica administrativa e comunicação social: Gabriela Sutilli

Representante no Coes: Silvana Carla Girardi

RIO GRANDE:

Presidente: Liane Helena Beirão Friedrich

Vice-Presidente: Evelise Jaime de Menezes

Tesoureira: Rosana Pinho Machado

Secretária: Letícia Carneiro Estima

Representante no Coes: Márcio Gomes Lontra

Suplente Coes: Guilherme Castro Dias

SANTA MARIA:

Presidente: Lidia Glacir Gomes Rodrigues

Vice-presidente: Annelieze de Almeida Correa

Tesoureira: Bianca Fernandes Cassol

Secretário: Matheus Jaskulski Maia

Representante Coes: Lidia Glacir Gomes Rodrigues

REGIÃO DAS HORTÊNSIAS

Presidente: Humberto Hickel

Vice-presidente: Dominique Vighi

Secretária: Bertha Zanata

Tesoureiro: Fernando Weck dos Santos

Representante no Coes: Humberto Hickel

PELOTAS

Presidente: Luiz Antônio M. Verissimo

Secretária: Marisa Potter

Suplente: Ana Lúcia Costa Oliveira

Tesoureiro: Mateus Treptow Coswig

Suplente: Fábio Caetano

Representante no Coes: Luiz Antônio M. Verissimo

Suplente Coes: Ana Lúcia Costa Oliveira

