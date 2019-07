IBGE aponta que Produção industrial cai 0,2% de abril para maio

A produção industrial brasileira recuou 0,2% na passagem de abril para maio deste ano. O dado, da Produção Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), foi divulgado nesta terça-feira, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A queda veio depois de uma alta de 0,3% em abril, na comparação com março.

Por outro lado, a produção industrial teve alta de 7,1% na comparação com maio de 2018, depois das quedas de 3,9% em abril e de 6,2% em março. No acumulado do ano, houve queda de 0,7% no acumulado do ano. Já no acumulado de 12 meses, a produção não apresenta variação. De abril para maio, a queda foi puxada pelos bens de consumo. Os bens duráveis apresentaram um recuo de 1,4% e os semi e não duráveis caíram 1,6%.

Entre as grandes categorias econômicas, bens de consumo semi e não-duráveis (-1,6%) e bens de consumo duráveis (-1,4%) tiveram taxas negativas. Por outro lado, os setores de bens intermediários (1,3%) e de bens de capital (0,5%) registraram crescimento.

O gerente da pesquisa apontou, porém, que “a indústria está melhor que no ano passado”, pois, na comparação com maio do ano passado “todas as categorias econômicas mostram um ganho de ritmo na passagem de abril para maio“.

