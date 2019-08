O Ibovespa teve queda nesta quinta (15), em meio ao clima tenso nos mercados externos e uma bateria de resultados corporativos domésticos, caminhando para fechar a semana no vermelho. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,2%, aos 99.056,91 pontos, no menor patamar em cerca de um mês. O volume financeiro do pregão somou 21,1 bilhões de reais.

