O Ibovespa avançou nesta quinta (8), refletindo a tendência positiva dos mercados do exterior, após a China desvalorizar o iuan menos do que o esperado, em dia de noticiário corporativo intenso, com diversas empresas domésticas divulgando balanços. O principal índice da Bolsa paulista subiu 1,3%, aos 104.115,23 pontos. O giro financeiro da sessão somou R$ 20,36 bilhões.

