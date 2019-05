O principal índice da bolsa paulista encerrou em alta pela quarta sessão seguida nesta quinta (30), sustentada um cenário de maior confiança de investidores sobre a melhora da economia, apesar do País ter registrado queda no PIB do primeiro trimestre, a primeira desde 2016. O Ibovespa recuou 0,92%, aos 97.457,36 pontos, na maior pontuação de fechamento desde 20 de março.

