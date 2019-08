ICI-RS será beneficiado com McDia Feliz 2019 deste sábado

Há 30 anos, o mês de agosto é marcado pelo McDia Feliz, que transforma a venda de Big Mac em sorrisos. Mas a campanha – uma das maiores em prol de crianças e adolescentes no país – já começou. O Instituto do Câncer Infantil é participante do McDia Feliz e já está trabalhando para fazer da arrecadação deste ano, que acontece no próximo dia 24 de agosto, sábado, mais um sucesso. O ICI já iniciou a mobilização com voluntários e apoiadores e a expectativa é de vender 35 mil cupons além da arrecadação com produtos promocionais e a venda presencial.

Ao todo, 86 projetos de 59 instituições serão beneficiados com a arrecadação da campanha em todo o país. O Instituto do Câncer Infantil será beneficiado com a venda de tíquetes antecipados, produtos promocionais com a marca McDia Feliz e sanduíches Big Mac em 34 restaurantes no dia 24 de agosto. Realizado há mais de 30 anos no país, o McDia Feliz já somou mais de R$ 280 milhões investidos em projetos do Instituto Ronald McDonald e mais recentemente do Instituto Ayrton Senna.

Em 2019, os projetos beneficiados com a arrecadação serão: Conhecer para ir Além – projeto que oferece suporte à condução de pesquisa clínica em estudos cooperativos brasileiros, auxiliando hospitais conveniados ao ICI que compõem a Rede Estadual de Assistência em Oncologia Pediátrica no registro dos pacientes em ensaios clínicos-, Coragem para vencer o câncer infantojuvenil – objetivo de melhorar a qualidade de vida e minimizar o impacto que a doença gera na vida pessoal, familiar e social dos pacientes-, Rede Oncológica Pediátrica no Rio Grande do Sul – fazer o mapeamento da realidade da oncologia pediátrica no estado, com levantamento da realidade nos sete centros oncológicos do RS -, e Programa Diagnóstico Precoce – qualifica profissionais da área da saúde por meio de capacitações e sensibilizações sobre o câncer infantojuvenil.

Como adquirir os tíquetes antecipados

O ICIRS já está com os tíquetes antecipados disponíveis para a venda. Comercializados ao valor de R$ 17,00 cada um, o tíquete poderá ser trocado pelo sanduíche Big Mac na data do McDia Feliz, sábado, dia 24 de agosto. Os moradores de Porto Alegre, Canoas, Gramado, Gravataí, Viamão, Rio Grande, Tramandaí, Santa Cruz do Sul, Pelotas e Cachoeirinha, interessados na compra de tíquetes antecipados, podem entrar na loja virtual do ICI ou direto na sede, rua São Manoel, 850, Rio Branco, POA. Para maiores informações entrar em contato via e-mail ici@ici.ong ou pelo telefone (51) 3331-8704.

A venda dos tíquetes antecipados representa uma importante parcela na arrecadação total da campanha McDia Feliz, composta ainda pela venda de sanduíches Big Mac no próprio dia, isoladamente ou na promoção (exceto alguns impostos), além de produtos promocionais com a marca McDia Feliz vendidos pelas instituições participantes.

Impacto social ampliado

Desde 2018, o McDia Feliz, que chega a sua 31ª edição, ampliou seu impacto social e passou a beneficiar duas causas de grande importância no Brasil: saúde e educação. Sendo assim, em mais uma edição, além do combate ao câncer infanto-juvenil, que hoje é a maior causa de morte de crianças e adolescentes, através das instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, a campanha também destinará recursos para o Instituto Ayrton Senna, organização não governamental que, há mais de 20 anos, trabalha para desenvolver o potencial das novas gerações por meio da educação integral, ampliando suas oportunidades de vida e tornando-as agentes de transformação.

