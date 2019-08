Idealizador do Baile da Gaiola é preso no Rio de Janeiro

Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, prenderam na tarde desse domingo (25) Moisés Herculano da Silva Rocha, conhecido popularmente como DJ Mozai. De acordo a Polícia Militar, ao lado de Rennan Santos da Silva, o DJ Rennan da Penha, preso em abril deste ano, Mozai seria um dos idealizadores do Baile da Gaiola, maior baile funk do Rio, realizado na Vila Cruzeiro. As informações são do portal RedeTV!.

Ainda segundo a corporação, o DJ, que é acusado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, vinha sendo monitorado pelo serviço de inteligência da UPP. Ele estava foragido da Justiça e havia um mandado de prisão em aberto.

Recentemente, o DJ Rennan da Penha foi condenado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJRJ) a seis anos e oito meses de prisão pelo crime de associação para o tráfico. O DJ está no Presídio Lemos de Brito, conhecido como Bangu 9.

Na decisão do desembargador Antônio Carlos Nascimento Amado, Rennan atuava como “olheiro” do tráfico, além de organizar bailes e produzir músicas que, conforme ele, enalteciam traficantes. Na ocasião, o DJ chegou a ser inocentado em primeira instância, mas depois de recurso do Ministério Público (MP-RJ) o artista foi condenado.

