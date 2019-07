Idoso de 90 anos morre 4 dias após ser carregado no colo pelo filho até agência bancária para receber aposentadoria

Um idoso de 90 anos faleceu quatro dias após ter sido obrigado a se deslocar da própria casa, na região rural, até o centro da cidade, onde possuía conta no Banco do Brasil, para comprovar que estava vivo e desbloquear o pagamento da aposentadoria. Ele foi levado pelos filhos, no colo, para dentro da agência na última sexta-feira (28), e faleceu nesta terça-feira (2), após complicações no quadro de saúde.

Vilson Sátiro Bittencourt residia há 30km da região central da cidade e, até janeiro deste ano, ia frequentemente no Banco do Brasil para receber o benefício. Devido a idade e problemas de saúde, a filha de Vilson, Simara, foi até a agência bancária para receber os R$998,00 correspondentes a aposentadoria do pai, mas foi avisada por um funcionário que o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) havia bloqueado o valor, pois era necessário realizar a prova de vida, que consiste em realizar uma captura de biometria e, posteriormente, digitar uma senha.

Como o homem estava debilitado, o funcionário do banco concordou em ir até o carro onde o idoso estava, para comprovar que ele estava vivo. Porém, na data em que Simara levou o pai até a agência, ela foi avisada que foi repassada uma orientação de que o funcionário não poderia mais ir até o carro. Depois disso, a família foi orientada a ir até o INSS, onde foram, novamente, avisados de que deveriam retornar ao banco. Chegando na agência, a filha pediu que o irmão levasse o pai no colo, de onde o carro estava estacionado até o banco.

Em entrevista, ela afirmou que o pai não conseguia falar pois “estava fraquinho”, mas chorava. O INSS liberou uma nota em que afirmou que, em casos como o de Vilson, existe a opção de realizar a prova de vida através de agendamento, e um servidor visita o beneficiário, em casa. Em resposta, Simara disse que, ao procurar o Instituto, foi orientada apenas a voltar ao banco. O caso aconteceu em Curitiba.