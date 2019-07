Idoso é preso com meio quilo de cocaína debaixo da peruca em Barcelona

Policiais do aeroporto de El Prat, em Barcelona, prenderam um homem colombiano de 65 anos suspeito de contrabandear 503 gramas de cocaína debaixo de uma peruca. As informações são do jornal local La Vanguardia.

O passageiro é originalmente careca e aparentava ter uma cabeça de tamanho incomum. Assim, os oficiais resolveram abordá-lo, encontrando a droga colada nessa parte do corpo.

“A peruca dele era suspeita, mas os agentes são muito experientes e observaram a atitude dele. Ele chamou atenção pelo nervosismo que sentiu ao passar pelo sistema de segurança”, disse a equipe da Polícia Nacional espanhola. Dependendo do grau de pureza e do corte, o produto poderia ultrapassar os 30 mil euros (o equivalente a 126 mil reais, na cotação atual) em vendas.

A instituição, conhecida como Corpo Nacional de Polícia, compartilhou a apreensão no Twitter.

Droga da máfia italiana

Uma investigação envolvendo autoridades policiais e alfandegárias de três continentes identificou que mafiosos italianos eram os donos de quase 1,2 tonelada de cocaína apreendida no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Dez pessoas de três nacionalidades foram presas na África, com apoio da Receita Federal e da Polícia Federal.

A organização criminosa foi desmantelada nas últimas semanas depois que agentes federais encontraram, no cais santista, as centenas de tabletes de cocaína puríssima em rolos compressores que seriam exportados ao porto de Abidjan, na Costa do Marfim. Tratava-se de uma apreensão inédita pela maneira que a droga foi escondida.

As investigações que se iniciaram em seguida ocorreram em parceria com a França, Itália e oito agências policiais do Arco do Golfo. Foi possível identificar uma nova rota do narcotráfico internacional que usava o continente africano como entreposto da droga para despistar a rigorosa fiscalização de mercadorias que seriam enviadas à Europa.

Para isso, os criminosos abriram empresas falsas de construção na Costa do Marfim para justificar a importação de maquinário brasileiro usado. Esses equipamentos serviriam para ocultar a cocaína em grande quantidade. Do país africano, a droga era despachada de maneira fracionada aos italianos, que os recebiam na região da Calábria.

As investigações identificaram seis italianos, três marfinenses e um franco-turco como os responsáveis diretos pelo tráfego na mercadoria. Eles rotineiramente se reuniam em uma cantina italiana em Abidjan para traçar planos. Alguns desses encontros foram monitorados e nomearam a “Operação Spaghetti”, deflagrada no último mês.

“Encontramos maquinário em um terreno para onde seriam levados aqueles que apreendemos em Santos. Foi montado um quebra-cabeça com base em análise de dados, fiscal e escutas”, explica o chefe da Equipe de Repressão da Alfândega do Porto de Santos, auditor-fiscal Oswaldo Souza Dias Júnior. Ele preparou as equipes na Costa do Marfim.

Segundo Oswaldo, integrantes dessa quadrilha estiveram no Brasil ao menos três vezes. “Aparentemente, eles vieram negociar de maneira falsa a compra de maquinário e todo o esquema da droga. A apreensão que fizemos foi justamente na terceira vez, então é possível que tenham conseguido despachar droga anteriormente”, afirma o auditor-fiscal.

Ligação com a máfia

O oficial francês Silvain Coué declarou à imprensa que a droga foi comprada pela máfia italiana. “Temos provas de que as mercadorias foram destinadas para a Ndrangheta e a Camorra e eles [os presos] estavam por trás do tráfego”, afirmou, após prisões, buscas e apreensões. Nos endereços dos alvos havia dinheiro, armas e bens de alto valor.

Deixe seu comentário: