Idoso morre após ganhar no bingo

Um idoso acabou falecendo após ganhar um carro, em um jogo de bingo, no último domingo (23). O homem foi levado, ainda com vida para o hospital, no entanto, não resistiu e acabou morrendo. A situação ocorreu em Lajinha, interior de Minas Gerais.

O ganhador identificado como José Antônio, que estava no meio da multidão, sinalizou com a cartela e começou a se aproximar para conferência dos números. A cena em que aparece o apresentador do evento chamando o número correspondente ao do idoso foi transmitida ao vivo através do Facebook da Sociedade São Vicente de Paula.

Ao chegar no palco ele passa mal e acaba caindo no chão. Os apresentadores pedem a presença de um médico no palco e solicitam a ajuda da Secretaria Municipal de Saúde.

Deixe seu comentário: