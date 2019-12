Notas Brasil Idoso que dormia na rua é morto com socos, chutes e pedradas

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Um idoso de 66 anos que estava dormindo em um ponto de ônibus foi morto com vários chutes, socos e pedradas em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Três adolescentes foram apreendidos e confessaram à Polícia Civil que o homicídio aconteceu porque a vítima devia dinheiro a eles. O idoso não era morador de rua, mas era alcoólatra e, por vezes, dormia na rua.

