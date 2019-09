II Encontro para Educadores debate o futuro do ensino no país

Provocar novos pensamentos sobre educação e discutir as perspectivas de práticas mais humanas no ensino é o propósito do II Encontro para Educadores promovido pela SUMMIT como parte do projeto Escola Criativa TRIS. No dia 3 de outubro, das 8h às 12h, um grupo de cerca de 100 professores, pedagogos e profissionais que trabalham com educação de crianças e adolescentes irão se reunir na Fábrica do Futuro (R. Câncio Gomes, 609, Porto Alegre) para debater diversos aspectos relacionados ao aprendizado. O evento está com inscrições abertas pelo email projetoescolas@summitbr.com.br ou pelo telefone (51) 9.9712.3920.

“Entendemos que são muitos desafios na educação, e queremos trazer uma perspectiva mais otimista de futuro, trazendo novos olhares e também práticas já em uso, como forma de inspirar os participantes”, Andrea Medeiros, Gerente de Marketing da Summit.

A programação envolve a troca de experiências com a participação de Rodrigo Angelito – fundador da Idapt, primeira plataforma de conhecimentos de vida do Brasil – que vai falar sobre “New Game – Nova Era da Educação”. O escritor e educador André Gravatá abordará o tema “Educação, poesia e território: quais caminhos poderiam se abrir no tempo presente?”. Adriana Rutzen, psicóloga e especialista em Inteligência Emocional para líderes, vai mostrar um olhar mais voltado para as “Emoções a Serviço da Felicidade”.

O tema de encerramento será “Equilíbrio entre Tecnologia e Emoções: caso Colégio Bandeirantes”, apresentado por Emerson Pereira, executivo que atua há mais de 20 anos na escola e atualmente é diretor da área de tecnologia educacional. Um dos diferenciais do Colégio Bandeirantes é trabalhar a inteligência emocional com apoio da tecnologia, o que estimula a do modelo educacional.

