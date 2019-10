Illumination, o show do Lago, emociona o público no 34º Natal Luz de Gramado

O primeiro final de semana do 34º Natal Luz foi de grandes atrações e novidades em Gramado, na Serra Gaúcha. Uma delas é o novo show do Lago. Dirigido por Sérgio Korsakoff, o espetáculo esteve lotado.

Foram aproximadamente 5.600 pessoas em um show com grandes tenores, sopranos e arranjos musicais emocionantes com efeitos especiais de última geração. Os arranjos musicais sob o comando do Maestro Walther Neto fizeram o público cantar junto grandes clássicos natalinos.

No palco, estão 24 bailarinas e bailarinos, 32 coralistas, 20 percussionistas, violinistas, tudo acompanhado de fogos, águas dançantes e quatro telas de projeção em água. A abertura do show do Lago tem a narrativa com a voz de Cid Moreira, contando a criação do Mundo, o Nascimento de Jesus, e o verdadeiro sentido do Natal, com ações de interação com o público, resgatando a beleza das Noites de Natal. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do evento www.natalluzdegramado.com.br.

O Illumination é apresentado durante o Natal Luz todas as quartas e sábados às 21 horas. Em dezembro acontece também nas segundas-feiras às 21 horas no Lago Joaquina Rita Bier em Gramado. O 34º Natal Luz de Gramado iniciou dia 24 de outubro e segue até o dia 12 de janeiro de 2020 é uma realização da Gramadotur e promoção da Prefeitura de Gramado.