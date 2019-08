Importância da Expointer na economia gaúcha será o tema do MenuPoa, na ACPA

Em nove dias de duração no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a Expointer – considerada a maior feira de exposição de animais da América Latina – encaminha mais negócios e investimentos, do que o governo do Rio Grande do Sul em seis anos, conforme o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz. Ele será o palestrante da reunião-almoço MenuPoa desta terça-feira, 3/9, promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre. O tema será a importância da Expointer na economia gaúcha.

O Agronegócio representa 40% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, que é maior do que o PIB do Uruguai”, compara o economista. De acordo com ele, se o desempenho do agronegócio é ruim, o PIB do Rio Grande do Sul também será. O Banrisul, por exemplo, pretende aumentar a participação do agronegócio na sua carteira de crédito dos atuais 6% do volume de financiamentos para 20% nos próximos anos.

Os negócios na Feira vão muito além da exposição de animais. As vendas de equipamentos e máquinas agrícolas, que representam 95% dos negócios do evento, passam dos R$ 2 bilhões. Mais de 20 marcas nacionais e estrangeiras de veículos com seus últimos lançamentos, em especial de picapes e utilitários esportivos, disputam a atenção dos visitantes.

MenuPOA acontece às 12h no Salão Nobre do Palácio do Comércio, Largo Visconde de Cairu, 17, Centro Histórico.