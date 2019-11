Imprensa argentina repercute “adeus” de Coudet e detalha contrato com o Inter

Depois de noticiar o comunicado de saída do técnico Eduardo Coudet do Racing, ao fim de dezembro, a imprensa argentina repercute o acerto do treinador com o Inter para 2020.

Conforme já mostrou a Rádio Grenal, a comitiva da direção colorada na ida para a Argentina, acertou a vinda de Coudet para assumir o clube em 2020, depois da negativa para comandar o time logo após a demissão de Odair Hellmann.

De acordo com jornal argentino Clarín, Eduardo Coudet ganhará 175 mil dólares, cerca de 700 mil reais por mês.