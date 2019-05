Inaugurada área de Star Wars na Disneyland. Saiba cinco coisas que você não deve perder

A Walt Disney inaugurou sua nova atração”Star Wars” no Disneyland Resort, na Califórnia, na noite de quarta-feira (29). “Chewie, vamos acionar a Falcon!”, disse Mark Hamill, o ator que interpreta Luke Skywalker, na cerimônia de inauguração da área de 56 mil metros quadrados, agora chamada de “Star Wars: Galaxy’s Edge”, que abriu para o público nesta sexta-feira (31). A empresa citou que as novidades seriam as áreas mais imersivas, completas e caras já criadas para seus parques, cada uma tem o custo de 1 bilhão de dólares.

Ambas as áreas serão idênticas e serão uma versão detalhada do planeta Batuu, um lugar repleto de aventureiros e contrabandistas espaciais que buscam se esconder da Primeira Ordem. Esta área ocupará mais de 56.000 m² do Hollywood Studios em Orlando e o mesmo tamanho na versão da Disneyland Califórnia, onde poderemos encontrar os personagens do Star Wars, restaurantes temáticos e duas novas atrações: a Millennium Falcon: Smugglers Run e a Star Wars: Rise of the Resistance.

Atração 1 – Star Wars Rise of The Resistance

A primeira grande atração da área será a Rise of The Resistance, onde o visitante estará no meio de uma guerra dos rebeldes contra a resistência e vários inimigos famosos aparecerão durante o trajeto. Esse é o equipamento mais caro de toda Star Wars Galaxy’s Edge: 80 milhões de dólares foram gastos para o desenvolvimento e construção.

O visitante embarcará em um veículo sem trilhos, com capacidade para 8 pessoas, que passará pelo cenário juntamente a outros veículos, de maneira aleatória. As pessoas terão um android em cada veículo, muito parecido com o R2D2 visto nos filmes, para leva-los através do cenário.

O edifício para essa atração possuí 2 andares e cerca de 18 salas com muitos elementos visuais e que farão os visitantes se sentirem em um filme de Star Wars. São 15.000 metros quadrado de prédio, para conseguir acomodar toda a atração.

Kylo Ren e os famosos AT-AT serão alguns inimigos que os visitantes poderão enfrentar durante essa batalha: Até uma área externa onde naves da resistência estão estacionadas fará parte da fila da atração, em seguida você acessará a base da resistência até chegar no momento de embarcar na atração.

Atração 2 – Millenium Falcon Smugglers Run

Já a segunda atração terá um edifício de 10.000 metros quadrados em média, todo o seu interior terá pelo menos 20 cenas e com variações da experiência A e B. Somente a grande nave Millenium Falcon, que está logo na entrada da atração, custou 4.4 milhões de dólares.

Nessa atração seis visitantes poderão controlar a famosa Millenium Falcon vista nos filmes, cada um terá uma função dentro da nave e qualquer escolha, mudará totalmente a experiência da atração. As duas primeiras pessoas serão os pilotos que deverão controlar a nave, logo em seguida os atiradores, que deverão proteger a Millenium Falcon, por último os engenheiros, caso aconteça algum problema, eles tem de manter a nave em funcionamento.

O interior será idêntico ao visto nos filmes, com aquela enorme quantidade de botões. Seu objetivo será levar algumas cargas da transportadora do planeta Battu, pela galáxia, mas infelizmente vocês encontrarão muitas dificuldades ao longo do caminho. Todas as filas serão extremamente temáticas e imersivas, complementando ainda mais a experiência do visitante.

Restaurantes

A área terá dois grandes restaurantes, o primeiro deles, a Cantina da Oga, simulará uma experiência dos bares vistos nos filmes, com comidas e bebidas diferenciadas. Mas com a presença de personagens variados, que nunca serão os mesmos, ou seja, você pode entrar e dar de cara com um stormtrooper ou com algum outro alienígena da galáxia.

Já o segundo restaurante será algo mais genérico, para atender uma grande quantidade de pessoas, será chamado de Docking Bay 7. Vale citar que ao longo de toda área serão vendidos produtos exclusivos da Coca Cola, que foram desenvolvidos exclusivamente para a área, assim mantendo a temática até nos produtos que você irá consumir.

Lojas

As lojas sem dúvidas serão uma das grandes atrações da nova área temática, visto que fãs do mundo todo vão se interessar em levar uma ou várias lembranças de Star Wars para suas casas, opções não irão faltar.

A primeira delas é a Savi’s Workshop, onde as pessoas poderão criar os próprios sabres de luz, são 4 variações, que representam 4 diferentes tipos de poderes dentro da área. A segunda será um local para encontrar itens que representam cada uma das fases importantes de Star Wars, serão itens bem raros, portanto não espere preços pequenos nessa loja. Ela será chamada de Dok-Ondar’s Den of Antiquities e terá um ambiente bem sombrio e misterioso.

