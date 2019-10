Um incêndio atingiu nesta segunda-feira (21) o Cavallerizza Reale, um complexo arquitetônico histórico localizado no Centro de Turim, na Itália, e declarado Patrimônio Mundial da Unesco. O fogo começou pouco antes das 8h locais (3h no horário de Brasília-DF) e rapidamente cobriu o telhado do edifício. Não havia relatos de feridos no incêndio.