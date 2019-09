Um incêndio atingiu uma fábrica de produtos químicos na cidade de Rouen, no noroeste da França, nesta quinta-feira (26). Não há registro de mortos e feridos, mas as autoridades locais pediram que a população da cidade não saísse de casa. Uma nuvem de fumaça cobre parte do céu da cidade, que tem aproximadamente meio milhão de habitantes.

Deixe seu comentário: