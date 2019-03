Incêndio atinge prédio abandonado na Cidade Baixa

*Por Bárbara Assmann

Na tarde desta segunda-feira (25), um prédio na Rua Rua Baronesa do Gravataí, no bairro Cidade Baixa, pegou fogo. O local, que pertence à Prefeitura de Porto Alegre, foi cedido ao governo do Estado como sede da Brigada Militar. As situações atuais do prédio eram de abandono, servindo de moradia para pessoas em situação de rua. O Corpo de Bombeiros foi quem amenizou os chamas uma hora após o início do incêndio. Segundo eles, ninguém estava no local. O trânsito foi bloqueado para atendimento.

O segundo andar e o telhado da residência ficaram totalmente destruídos. Não foi possível identificar a origem do fogo.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

