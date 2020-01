Mundo Incêndio em zoológico na Alemanha mata animais

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

Estrutura onde ficavam macacos foi completamente destruída Foto: Divulgação Estrutura onde ficavam macacos foi completamente destruída (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um incêndio em um zoológico no oeste da Alemanha matou um grande número de animais nas primeiras horas desta quarta-feira (1º). O zoológico fica na cidade de Krefeld, perto da fronteira com a Holanda. Por meio de uma nota na página do Facebook, a instituição informou que toda a “casa do macaco” foi incendiada e que todos os animais que viviam nessa estrutura estão mortos.

O espaço que pegou fogo tinham 2 mil metros quadrados e abrigava 10 macacos grandes, vários macacos menores, pássaros tropicais e morcegos. A imprensa alemã diz que mais de 30 animais foram mortos.

A polícia informou, horas depois nesta quarta-feira, que o incêndio foi causado provavelmente por lanternas chinesas que foram acionadas em meio às comemorações do Ano Novo, segundo o jornal The Guardian.

“Uma tragédia insondável nos atingiu logo depois da meia-noite”, diz o comunicado. “Nosso prédio dos macacos foi incendiado até a fundação”. No início da manhã, fogos de artifícios eram apontados pela mídia local como a causa do incêndio.

A lei alemã permite que os cidadãos acendam seus próprios fogos de artifício entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Nos últimos anos, no entanto, o debate sobre a proibição vem aumentando. A venda de lanternas chinesas já é ilegal em todos os estados alemães, exceto no estado oriental de Mecklenburg-Vorpommern.

